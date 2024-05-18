انت الأن تتابع خبر “ضد الكسر”..الاقوى والاكثر إقبالا بالشراء لموبايل Realme c51 ومميزات وعيوب ريلمي سي 51 الجديد شبيه الأيفون! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة ريلمي هاتفها الجديد Realme c51، الذي يستهدف الفئة الاقتصادية مع تصميم جذاب ومواصفات تنافسية. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.74 إنش ودقة 720×1600 بكسل، كما تدعم تقنية التحديث بمعدل 90 هرتز. يشتمل الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط، مما يوفر استخداماً مديداً دون الحاجة لإعادة الشحن بشكل متكرر.

في قلب الهاتف،

يعمل معالج Tiger T612 من شركة Unisoc، مدعوماً بمعالج رسومي Mali-G57، مما يوفر أداءً مقبولاً للمستخدمين. الجهاز مزود أيضًا بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابيكسل للمستشعر الأساسي، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، مما يقدم تجربة تصوير مرضية.

يتميز Realme c51 كذلك بالقدرة على دعم شبكات 2G, 3G, و4G، ويأتي بخيارين من الألوان؛ الأخضر والأسود. الهاتف متاح بسعة تخزين 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، فضلاً عن دعم مستشعر بصمته المدمج بزر الطاقة وتقنية التعرف على الوجه لفتح الهاتف.

على الجانب الآخر