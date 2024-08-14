كيف نمنع تطور “تصلب الشرايين”؟يعبر مصطلح “تصلب الشرايين” عن نشوء تكوينات متينة من النسيج الضام على جدران الأوعية الدموية في وسطها كتلة دهنية طرية.

وكشف أخصائي جراحة الأوعية الدموية سيرغي بوبوف أن تطور هذه التكوينات يؤدي إلى تكون جلطات دموية يمكن أن تسد الوعاء الدموي تماماً، وتمزقه ليصبح سبباً لاحتشاء عضلة القلب أو جلطة دماغية.

وقال: “يستحيل علاج تصلب الشرايين، ولكن من الضروري مراقبته من أجل منع تطوره إلى الحالات التي تهدد الحياة، سواء بمساعدة العلاج الدوائي أو بمساعدة الدعامات، ويجب أن نعلم أن تصلب الشرايين مرض شائع، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه في عمر 35 عاما يعاني 75 % من الرجال و40 % من النساء من تصلب الشرايين وفي عمر 55 عاما يظهر لدى الجميع تقريبا بأشكال مختلفة، كما يلاحظ حاليا إصابة الشباب بهذا المرض، لذلك من الضروري على جميع الفئات العمرية الاهتمام والعناية بحالتهم الصحية”، وفق روسيا اليوم.

لماذا يظهر تصلب الشرايين؟

اعتبر بوبوف أن هذا مرض متعدد العوامل، ففي بعض الحالات يتطور المرض نتيجة نوعية الغذاء، تناول كمية كبيرة من الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الكوليسترول، اللحوم الدهنية، منتجات الألبان وغيرها.