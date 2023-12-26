وزارة الثقافة والرياضة والشباب تدشن مركز عمان للفعاليات الرياضية الأحد القادم

بهدف استقطاب البطولات الرياضية الدولية إلى سلطنة عمان

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تدشن وزارة الثقافة والرياضة والشباب يوم الأحد القادم مركز عمان للفعاليات الرياضية في الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة كريستال بفندق جراند ملينيوم بالخوير بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والاتحادات الرياضية حيث سيتم خلال الحفل توقيع برنامج تعاون مع مؤسسة عمان للابحار لتدشين مركز عمان للفعاليات الرياضية الذي يهدف الى استقطاب الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية إلى سلطنة عمان بالتعاون مع الهيئات الرياضية العاملة في المجال الرياضي.

ويعد مشروع مركز عمان للفعاليات الرياضية أحد نتائج مختبر الاستثمار في القطاع الرياضي الذي يحظى بدعم من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” الذي يهدف الى تعزيز التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية. وستكون اولى الفعاليات الرياضية التي سيشرف عليها مركز عمان للفعاليات الرياضية بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي التي تستضيفها سلطنة عُمان خلال الفترة من 24 وحتى 31 يناير 2024 بمحافظة مسقط بمشاركة 32 منتخبًا عالميًّا منها 16 منتخبًا في فئة الرجال وهي: سلطنة عُمان وبلجيكا ونيذرلاند وبولندا وأستراليا ونيوزيلندا وفيجي ومصر وكينيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو والولايات المتحدة الأمريكية وجامايكا والهند وباكستان وماليزيا وفي فئة النساء ايضا 16 منتخبًا وهي: سلطنة عُمان ونيذرلاند وبولندا وأوكرانيا وأستراليا ونيوزيلندا وفيجي وناميبيا وجنوب أفريقيا وزامبيا والولايات المتحدة الأمريكية والأوروجواي والباراجواي والهند وتايلاند وماليزيا.

أما الفعالية الثانية ستكون النسخة الـ 13 من طواف عمان للدراجات الهوائية والذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد العُماني للدراجات الهوائية خلال الفترة من 10 الى 14 فبراير 2024م. وكانت نتائج أعمال “مختبر الاستثمار في قطاع الرياضة” والذي نظمته وزارة الثقافة والرياضة والشباب بدعم من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” في شهر اكتوبر من العام الماضي خرج بثلاث مرتكزات وهي مرتكز المشاريع الاستثمارية ومرتكز السياحة الرياضية ومرتكز الأحداث والفعاليات الرياضية، كما تم استعراض الممكنات والتي تتمثل في الممكن الإعلامي والترويج وممكن حوكمة القطاع والتشريعات، كما تم عرض مقترح حوكمة التنفيذ والمتابعة. وخلص المختبر إلى أن السوق الرياضي يشمل البنية الأساسية والفاعليات الرياضية والتدريب وتنمية المهارات وبيع المنتجات الرياضية والصناعة والتكنولوجيا الرياضية، ويؤثر اقتصاديا على قطاع العقارات وقطاع الإعلام وقطاع السياحة وقطاع النقل والاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم، ومن فوائد الاستثمار الرياضي تغيير أسلوب حياة صحي ونشط وتنمية لقدرات الشباب وإيجاد فرص وظيفية جديدة والمساهمة في التنوع الاقتصادي ورفع معدلات الإنفاق والاستهلاك وزيادة نسبة سلسلة الإمداد والمبيعات وزيادة الإيرادات الضريبية. كما تم استعراض النظام البيئي لقطاع الرياضة ويتمثل في عدد من المؤسسات الحكومية والهيئات الرياضية والمساهمين والمستفيدين، والقطاعات الاقتصادية التي تتأثر بالاستثمار في المجال الرياضي، والعائد المباشر وغير المباشر من الاستثمار في القطاع الرياضي، كما تم تحليل الوضع الراهن لقطاع الرياضة وتحديد التحديات التي يواجهها القطاع وتتمثل في القوانين والتشريعات والبنية الأساسية والكوادر المؤهلة ومصادر التمويل، ونسبة الإنفاق الحكومي على الأنشطة الرياضية، وما هو التوجه الاستراتيجي المقترح لتطوير الاستثمار في قطاع الرياضة.