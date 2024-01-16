نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدريسا جانا جاي: الفوز أمام غامبيا كان البداية وعلينا المواصلة نحو اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد لاعب المنتخب السنغالي، إدريسا جانا جاي، رغبة أسود التيرانجا، في المحافظة على لقب كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز العريض على المنتخب الغامبي في مستهل البطولة، بثلاثة أهداف دون رد.

وأشار جانا جاي، أنه لا يريد أن يشعر بالإثارة، ولكن المهم في النهاية المواصلة على نفس الوتيرة للفوز باللقب.

وقال عقب نهاية اللقاء:" كان من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ المباراة بشكل جيد وقد فعلنا ذلك بشكل جيد، أنا سعيد، لكنها البداية فقط، لذا علينا أن نحافظ على تركيزنا حتى النهاية ".

وتحدث لاعب وسط المتاعب السنغالي عن المباراة الخاصة أمام الكاميرون:" سوف نتعامل مع هذا الاختبار بنفس الطريقة، وسنرى في التدريب كيفية تحضيرها ".

وأشار إدريسا إلى ارتفاع درجة الحرارة:" نعم، كان الجو حارًا جدًا، لكننا كنا مستعدين جيدًا، لقد تدربنا مرتين في نفس الوقت حتى نتمكن من تقديم المباراة بشكل صحيح ".

ووجه نجم المنتخب السنغالي رسالة خاصة لزميله لامين كامارا:" أول مباراة وأول كأس وثنائية، نحن سعداء جدًا به، وهذا ما نطلبه منهم، الشباب ليسوا هناك فقط لإكمال المجموعة، بل يستحقون أن يكونوا هناك، لديهم الصفات، نهنئ لامين ".

