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أحمد جودة - القاهرة -

دون اشتراك أو تشفير.. بث مباشر مباراة السعدية و عمان بكأس أمم آسيا 2024 | يلا شوت الآن.. المنتخب السعودي.. المنتخب العماني.. السعودية..عمان.. كأس أمم آسيا 2024.. تحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية دائم على تقديم كافة المبارايات لمتابعينها بجودة عالية ودون اي تشفير ولذلك نقدم لكم اليوم تقرير كامل عن كل ما يتعلق بمباراة السعودية وآسيا في أمم آسيا 2024.

تقام اليوم مباراة المنتخب السعودي والمنتخب العماني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023. ستقام المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

دون اشتراك أو تشفير.. بث مباشر مباراة السعدية وعمان بكأس أمم آسيا 2024 | يلا شوت الآن

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حيث يتطلع المنتخب السعودي لتحقيق الفوز في هذه المباراة الافتتاحية ليبدأ مشواره في البطولة بقوة ويؤكد طموحه في المنافسة على لقب كأس آسيا. قدم المنتخب السعودي أداءً مميزًا في التصفيات المشتركة التي أقيمت للتأهل إلى بطولة كأس آسيا وكأس العالم 2022 في قطر. والجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تصدر المجموعة الرابعة في تلك التصفيات بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين من أصل 8 مباريات، وسجل 22 هدفًا واستقبل 4 أهداف فقط.

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يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومنافسة قوية بين الفريقين، حيث يمتلك كلا الجانبين لاعبين مهاريين وخبرة في البطولات. من المتوقع أن يشهد اللقاء تنافسًا قويًا على الكرة ومحاولة من الفريقين لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة في بداية المنافسة.

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و لذلك ستكون هذه المباراة فرصة للجماهير لمشاهدة أداء المنتخبين ودعم فريقهم المفضل في رحلته نحو التتويج بلقب كأس آسيا

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دون اشتراك أو تشفير.. بث مباشر مباراة السعدية وعمان بكأس أمم آسيا 2024 | يلا شوت الآن

موعد مباراة السعودية ضد عمان في كأس أمم آسيا 2024

حيث تجمع المباراة بين المنتخب السعودي والمنتخب العماني، اليوم الثلاثاء، الموافق 16-1-2024 ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات في كأس آسيا 2023، على استاد خليفة الدولي.

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وتبدأ مباراة السعودية وعمان في السابعة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً، بتوقيت قطر والمملكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس آسيا 2024

ستتاح فرصة متابعة مباريات كأس آسيا 2024 لعشاق الكرة المستديرة عبر عدة قنوات في مناطق مختلفة. في المملكة العربية السعودية، يمكنك مشاهدة المباريات على قناة SSC، في حين يتاح للمشجعين في العراق متابعة المباريات على قناة الرابعة العراقية. بالإمارات، ستتاح لك فرصة متابعة المباريات على قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية.

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أما بالنسبة لمباراة السعودية وعمان ستُبث على قناة "beIN ASIAN CUP 1" التابعة للشبكة القطرية. ستتمكن أيضًا من متابعة المباراة على قناة "SSC1 HD" في المملكة العربية السعودية وعلى قناة "Abu Dhabi Sports Asia 1" في الإمارات.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة السعودية وعمان في كأأس آسيا

تردد بي أن سبورت آسيا المفتوحة سهيل سات

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

شاهد مباراة السعودية وعمان بجوده عاليه ودون تقطيع| هنا

تردد بي أن سبورت آسيا المفتوحة نايل سات

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكأس اكسترا 1 نايل سات

التردد 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الكاس اكسترا 1 بدر سات

قمر: Badr 4 26 شرق

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 3/4

التشفير: مفتوح

دون اشتراك أو تشفير.. بث مباشر مباراة السعدية وعمان بكأس أمم آسيا 2024 | يلا شوت الآن

التشكيلة المتوقعة للمنتخب السعودي والمنتخب العماني

منتخب السعودية

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: علي البليهي، حسان تمبكتي، عون السلولي؛

خط الوسط: سعود عبد الحميد، محمد كنو، فيصل الغامدي، عبد الإله المالكي، محمد البريك؛

خط الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري.

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منتخب عمان:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: علي البوسعيدي – خالد البريكي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي.

الوسط: جميل اليحمدي – عبدالله فواز – معتز صالح – أحمد الكعبي.

الهجوم: عمر المالكي – محسن الغساني

معلق مباراة السعودية وعمان في كأس أمم آسيا 2024

شاهد مباراة السعودية وعمان بجوده عاليه ودون تقطيع| هنا

حيث يعلق على أحداث مباراة السعودية وعمان عبر قناة الكاس كل من: أحمد الطيب ومحمد السعدي، فيما سيكون حسن العيدروس معلقًا على قناة بي إن سبورتس، هذا بالإضافة إلى تعليق على سعيد الكعبي ومشاري القرني، عبر إس إس سي.

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