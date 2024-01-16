نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وعمان اليوم في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المنتخب السعودي يتأهب حاليًا لخوض مباراته الافتتاحية في بطولة كأس آسيا 2023 أمام منتخب عمان، بهدف بداية ناجحة في المجموعة السادسة التي تشمل أيضًا منتخبات تايلاند وقيرغيزستان.

الفريق السعودي يتوجه حاليًا نحو بطولة كأس آسيا 2023 التي تُقام في قطر من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، حيث سينطلق بمباراة قوية أمام منتخب عمان اليوم.

موعد مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا

تقام مباراة المنتخب السعودي وعمان، في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس آسيا 2023، اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، على استاد خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

السابعة والنصف بتوقيت مصر.

الثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر.

التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - عمان الثلاثاء 16 يناير 2024، 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports AFC خليفة الدولي

البث المباشر لـ مباراة السعودية وعمان لحظة بلحظة

رابط مباشر مشاهدة مباراة السعودية وعمان | من هنــــا

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع ضد منتخب عمان

حارس المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ناصر الدوسري - على البليهي - على لاجامي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: عبدالإله المالكي - محمد كنو - عبدالله الخيبري

خط الهجوم: سالم الدوسري - فهد المولد - فراس البريكان

تشكيل عمان المتوقع أمام السعودية

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

خط الدفاع: علي البوسعيدي – خالد البريكي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي.

خط الوسط: جميل اليحمدي – عبدالله فواز – معتز صالح – أحمد الكعبي.

خط الهجوم: عمر المالكي – محسن الغساني

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في كأس آسيا

تُنقل مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات beIN SPORTS AFC والتي تمتلك الحقوق الحصرية للبطولة، وSSC sport

معلق مباراة السعودية وعمان

يتولى كُلًا من

علي سعيد الكعبي

مشاري القرني

حسن العيدروس

مهمة التعليق على مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قنوات SSC السعودية

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات