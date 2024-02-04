عاجل.. سيميوني يعلن تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي لمواجهة الريال في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مدريد في المواجهة النارية التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الأسبوع الثالث والعشرين من الليجا.

وتبدأ أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ستيفان سافيتش، أكسيل فيتسل، هيرموسو.

خط الوسط: ريكيلمي، رودريجو دي بول، كوكي، لورينتي، ساول نيجويز.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.