super bowl 2023 حدث عالمي.. أجمل إطلالات النجمات في سوبر بول 2024

انت الأن تتابع خبر حدث عالمي.. أجمل إطلالات النجمات في سوبر بول 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد super bowl 2023 سوبر بول من أهم وأفضل الفعاليات الرياضية في الولايات المتحدة، والتي يترقبها الآلاف من المواطنين في كافة أنحاء العالم، خلال التقرير المفصل سنتعرف على أجمل إطلالات النجمات في سوبر بول 2024.

super bowl 2023

يترقب الكثير من المواطنين في كافة نواحي العالم، لمعرفة تفاصيل super bowl 2023 سوبر بول التي تستضيفها مدينة لاس فيغاس الأمريكية لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز في الولايات المتحدة.

أجمل إطلالات النجمات في سوبر بول 2024

شهد حفل نهائي super bowl 2023 سوبر بول 2024، حضور الكثير من النجمات العالم والتي أبرزها كيم كارداشيان زوجة ويست السابقة بصحبة أوديل بيكهام جونيور لاعب فريق بالتيمور رافينز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، والنجمة العالمية تايلور سويفت حرصت على مساندة حبيبها ترافيس كيلسي من المدرجات والتي ارتدت سروال مجسم باللون الأسود مزين بفتحات عند منطقة الركبة، وفيما تألقت النجمة بليك بإطلالة عملية رياضية عبارة عن سروال وسترة بتصميم واسع ومريح باللون الأحمر.

كما تألقت النجمة أليشيا كيز بإطلالة عملية باللون الأحمر جاءت عبارة عن جمبسوت باللون الأحمر البراق، والمغنية إتش.إي.آر ف ظهرت جمبسوت جلدي لامع باللون الأسود، و النجمة ريبا ماكنتاير بإطلالة تجمع بين العملية والكلاسيكية، والنجمة أندرا داي ببدلة مريحة باللون الرمادي، النجمة العالمية ليدي جاجا ظهرت مرتدية جوارب شبكية سوداء مع تي شيرت باللون الأحمر، و هايلي بيبر ظهرت مرتدية سروال من الجينز الأزرق.

موعد نهائي السوبر بول 2024

أقيم نهائي السوبر بول 2024 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية بين كلا من كنساس سيتي شيفز وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز على ملعب فريق لاس فيغاس رايدرز، “أليجانت” في النسخة الـ58 للبطولة.

أقيم نهائي السوبر بول 2024 المقامة بين كانساس سيتي تشيفس وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا بتوقيت مصر، الثانية والنصف صباحا بتوقيت السعودية والثالثة والنصف صباحا بتوقيت الإمارات.

وفي نهاية، فاز فريق كانساس سيتي شيفز ببطولة سوبر بول لكرة القدم الأمريكية على حساب سان فرانسيسكو 49 بنتيجة 25-22 في الوقت الإضافي.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي السوبر بول 2024؟

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في كافة نواحي البلاد من أجل التعرف على القنوات الناقلة لنهائي super bowl 2023 سوبر بول عبر شبكة القنوات السعودية الرياضية SSC، وخاصة عبر قناة SSC HD1.

عزيزي القارئ إليكم تردد القنوات الناقلة لنهائي السوبر بول 2024:

– تردد قناة SSC 1 HD

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.