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تشيلسي يهزم كريستال بالاس في البريميرليغ

تغلب تشلسي على مستضيفه كريستال بالاس 3-1، الاثنين، في ختام المرحلة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ". تشيلسي يهزم كريستال بالاس في البريميرليغتغلب تشلسي على مستضيفه كريستال بالاس 3-1، الاثنين، في ختام المرحلة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ". سجل كريستال بالاس هدف التقدم عن طريق ليرما في الدقيقة 30، بينما أدرك كونور غالاغر التعادل للبلوز في الدقيقة 47. وفي الدقيقة 90+1 سجل كونور غالاغر هدف ثاني لتشيلسي، بينما أضاف إنزو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 90+4. ورفع تشيلسي رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

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