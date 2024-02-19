اتفرج بجودة عالية ودون تشويش.. تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - اتفرج بجودة عالية وبدون تشويش.. تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

ازدادت عمليات البحث من قبل عشاق القلعة البيضاء عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن تردد قناة أون تايم سبورت وهي إحدى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري اليوم.

حيث يحرص الجميع على مشاهدة المباراة الهامة التي تقام اليوم بين نادي القلعة البيضاء ونادي الدراويش في مباريات الدوري. لذا، قامت الجماهير العريضة من عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي بالبحث عن موعد المباراة وتردد القنوات التي تبث المباراة، ويأتي على رأس القائمة قناة أون تايم سبورت والتي ستقوم بنقل المباراة دون اشتراك.

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

سيكون موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي اليوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، على أرض إستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن المنافسات في الجولة 13 للدوري.

تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فريق الزمالك في هذه المباراة كالتالي: عواد في حراسة المرمى، كما يشارك في خط الوسط دونجا وعبد الله السعيد، وماهر، أما في خط الدفاع فيشارك المدافعين نداي والمثلوثي وعمر جابر ومحمود علاء، كذلك يشارك في خط الهجوم المهاجمين زيزو والجزيري وشيكابالا.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

إذا أردت مشاهدة دوري مصر ومباراة الزمالك والإسماعيلي عليك ضبط إعدادات الرسيفر على التردد التالي لاستقباله على القمر الصناعي النايل سات:

اختر القمر الصناعي نايل سات.

كما أدخل التردد: 10853.

ثم معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

بينما معامل التصحيح: ⅚.

الجودة: عالية إتش دي HD.

تردد قناة أون تايم سبورت على العرب سات

أما إذا أردت ضبط التردد على القمر الصناعي العرب سات عليك بإدخال التردد التالي لاستقبال إشارة جيدة وثابتة:

القمر: عرب سات.

كذلك التردد: 11861.

ثم تصحيح الخطأ: ⅚.

كما أن الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

طريقة ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال

دون الحاجة لفني صيانة أو مهندس صيانة لضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك ضبطه يدويًا بكل بساطة ويسر من خلال إتباع بعض الخطوات باستخدام جهاز الريموت كنترول، كل ما عليك هو أن تضغط على زر قائمة، قم باختيار الإعدادات من القائمة التي تظهر أمامك، ثم اختر التثبيت اليدوي من قائمة التثبيت، بعد ذلك قم بتحديد القمر الصناعي، يليه قم بإدخال الترددات كما ذكرنا سابقًا، اختر زر حفظ وانتظر قليلًا حتى تتم تثبيت القناة بنجاح، انتهت الخطوات ويمكنك الآن مشاهدة القناة مجانًا دون أي تقطيع أو تشويش.