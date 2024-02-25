نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ تستعد لإستضافة بطولة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ أن استعدادات المنطقة لاستضافة المرحلة الأولى من بطولة كأس مصر في مراحلها الأخيرة.

منطقة بورسعيد تستضيف بطولة كأس مصر

وأوضح " حمص " أن المنطقة تتابع مع كافة فنادق بورسعيد لإنهاء عمليات الحجز للفرق المشاركة وأولياء الأمور المصاحبين لأبنائهم خلال البطولة.

وأشار " حمص " أنه من المتوقع أن يشارك في البطولة نحو 4000 لاعب ولاعبة، وأن فريق عمل المنطقة يقومون حاليا بإعداد بعض التعديلات والتظبيطات بحمام السباحة الذي يستضيف البطولة وكذلك أماكن أولياء الأمور لتخرج البطولة بشكل يليق بإسم الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي وويليق بإسم البلد المستضيف محافظة بورسعيد الباسلة التي بفضل جهود مسؤليها والقيادات السياسية بها.

ومن المنتظر أن تنطلق المرحلة الأولى من بطولة كأس مصر خلال الفترة من 6 وحتى 9 مارس المقبل، بحمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الرياضية ببورسعيد.

وستشهد بطولة كأس مصر تواجد مجلس إدارة الإتحاد المصري خلال أيام البطولة التي تقام لأول مرة في بورسعيد.