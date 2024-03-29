القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من مشجعي القلعة الحمراء عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتضن ملعب "بنجامين مكابا"، هذه المواجهة الصعبة والقوية التي ستجمع بين فريقي الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي ضد سيبما في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيبما في دوري أبطال إفريقيا

سيتم نقل وإذاعة مباراة الأهلي ضد سيمبا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.