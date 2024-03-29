نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الفيحاء في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق اتحاد جدة نظيره فريق الفيحاء مساء اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد عبدالله الفيصل.

ويتواجد فريق الاتحاد في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الفيحاء في الدوري السعودي

ويتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، لويز فيليبي، أحمد حجازي، حسن قادش.

خط الوسط الدفاعي: فيصل الغامدي، نجولو كانتي.

خط الوسط الهجومي: روماريو، جواو فيليبي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرازق حمد الله.