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أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم برئاسة عامر حسين، عن تعديل في موعد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم.

تعديل في موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري بالجولة السابعة عشر من الدوري

وبناءً على هذا التعديل فقد تقرر إقامة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمام شقيقه فريق الاتحاد السكندري لتقام في تمام الساعة العاشرة مساء الخميس القادم الموافق الرابع من أبريل المقبل بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق الأول من أبريل المقبل.



استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة شقيقه فريق الاتحاد السكندري.

وشهد المران انتظام ثنائي المنتخب الأوليمبي أحمد عيد ومحمد طارق بعد عودتهما من المملكة العربية السعودية عقب مشاركتهما في بطولة غرب أسيا، بالإضافة إلى التونسي معتز زدام والذي شارك مع منتخب بلاده في بطولة عاصمة مصر والتي حصل خلالها منتخب نسور قرطاج على المركز الثالث.

وبدأ أحمد أيمن منصور في ممارسة تدريبات العلاج الطبيعي بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي يوم الثلاثاء الماضي بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالنمسا.

وكان أحمد أيمن منصور قد خضع لعملية جراحية ناجحة لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى من وتر الرضفة مع استئصال جزء صغير من الغضروف الخارجي للركبة وكذلك خياطة جزء صغير من جسم الغضروف الداخلي بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات الركبة بالنمسا.

