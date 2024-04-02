نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. جاتوزو يتوصل لاتفاق لتدريب باليرمو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقترب مدرب مارسيليا الفرنسي السابق، وأسطورة ميلان الإيطالي، جينارو جاتوزو من العودة مرة أخرى إلى التدريب.

وأشارت مصادر خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " أن جاتوزو قد أصبح على أعتاب تدريب نادي باليرمو الإيطالي، خلفًا للمدرب أوجينيو كوريني.

ويتنافس باليرمو حاليا في دوري الدرجة الثانية، ويحتل المركز السادس بعد 31 جولة.

كان النادي بارزًا في أوائل ومنتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لكنه واجه تراجعًا بسبب مشاكل مالية.

وانخفض باليرمو إلى دوري الدرجة الرابعة واستعاد الترقية إلى الدرجة الثانية لكرة القدم الإيطالية فقط في عام 2022.

وكانت آخر فترة تدريب لجاتوزو كانت في مارسيليا الفرنسي، قبل أن يرحيل في فبراير، لم تعتبر فترة عمله في فرنسا ناجحة، مما أدى إلى رحيله.

تشمل السيرة الذاتية لجاتوزو أيضًا فترات في ميلان ونابولي وفالنسيا وبيزا.