ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، مع نظيره فريق وست هام يونايتد إيجابيا، بهدف لكل منهما خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد

حيث نجح المهاجم جونسون نجم فريق توتنهام هوتسبير، في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

ثم سجل في الدقيقة التاسعة عشر من أحداث الشوط الأول، اللاعب زوما نجم فريق وست هام يونايتد، هدف التعادل في شباك توتنهام هوتسبير.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق توتنهام هوتسبير، إلى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما توقف رصيد وست هام يونايتد عند المركز السابع برصيد 45 نقطة.

