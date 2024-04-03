ليون إلى نهائي كأس فرنسا
تأهل فريق ليون إلى نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، بعد فوزه على فالنسيان 3-0، الثلاثاء، في الدور نصف النهائي.
وسجل أهداف ليون، ألكسندر لاكازيت في الدقيقتين 51 و57، وجيفت أوريان في الدقيقة 75.
وسيواجه ليون في المباراة النهائية، الفائز من فريقي باريس سان جيرمان ورين في المباراة الثانية بالدور نصف النهائي المقررة غدا /الأربعاء/.
يذكر أن ليون توج باللقب خمس مرات من تسعة نهائيات خاضها في البطولة كان آخرها في الموسم الرياضي 2011 - 2012.
ويحمل نادي تولوز لقب النسخة الماضية بفوزه على نانت بخماسية في النهائي، غير أنه خرج من المنافسة هذا الموسم من دور الـ 32 بخسارته أمام نادي راوان أحد أندية الدرجة الثانية.
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