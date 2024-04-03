معلق مباراة أرسنال ولوتون تاون في الدوري الانجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، بمواجهة قوية أمام نظيره فريق أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر إبريل الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال مع نظيره لوتون تاون، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم متابعة ومشاهدة مباراة أرسنال مع نظيره فريق لوتون تاون، مساء اليوم الأربعاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا على قناة beIN Sports 1HD.

معلق مباراة أرسنال ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن قنوات بي إن سبورتس، أعلنت تعيين المعلق أحمد البلوشي للتعليق على أحداث مباراة أرسنال مع نظيره لوتون تاون مساء اليوم الأربعاء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.