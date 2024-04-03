نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مارك بريس مديرًا فنيًا لمنتخب الكاميرون خلفًا لـ سونج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بيانًا رسميًا يوم أمس، يُعلن فيه تعيين المدرب البلجيكي مارك بريس لتولي المسؤولية الفنية للمنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم، وذلك بدلًا من المدرب السابق ريجوبير سونج.

مارك بريس مديرًا فنيًا لمنتخب الكاميرون

جاء هذا القرار عقب رحيل سونج عن منصبه كمدرب للفريق الوطني بعد تجربة مخيبة في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، حيث خرج المنتخب الكاميروني من البطولة في دور الستة عشر بعد الهزيمة أمام منتخب نيجيريا بهدفين دون رد.

تم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الكاميروني ومارك بريس، لكن لم يتم الكشف تفاصيل العقد بعد، بما في ذلك مدة التعاقد والشروط المادية، إلا أن الإعلان أكد تعيين بريس رسميًا كبديل لسونج.

يُذكر أن مارك بريس، البالغ من العمر 61 عامًا، لديه خبرة واسعة في التدريب حيث عمل مع 15 ناديًا في بلجيكا وهولندا والمملكة العربية السعودية منذ بداية مسيرته في عام 1998، لكنه لم يمارس التدريب في إفريقيا من قبل، مما يجعل هذه التجربة الكاميرونية أولى تجاربه على القارة السمراء.

وسيكون مساعد بريس في الجهاز الفني هو اللاعب الكاميروني السابق فرانسوا أومام بيك، الذي يتمتع بتاريخ حافل في المنتخب الكاميروني حيث سجل 26 هدفًا دوليًا خلال فترة تمثيله للفريق الوطني منذ عام 1985 حتى عام 1998.

المنتخب الكاميروني يتصدر حاليًا المجموعة الرابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد تحقيقه فوزًا على موريشيوس وتعادله مع ليبيا في مباراتين أُقيمتا خارج أرضه.