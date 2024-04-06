نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يفوز أمام الخليج برباعية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا كبيرا على نظيره فريق الخليج برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال والخليج

وبدأت أحداث مباراة الهلال والخليج برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل صالح الشهري الهدف الأول في الدقيقة 7 للهلال وعاد محمد شريف بهدف التعادل في الدقيقة 9 ثم سجل مالكوم هدف ثاني للهلال في الدقيقة 42 وانتهى الشوط الأول ثم بدأ الشوط الثاني وسجل مالكوم الهدف الثالث في الدقيقة 48 وكان قريب من الرابع حتى سجل الحمدان الرابع بالدقيقة 90+5 انتهت المباراة 4/1.

ترتيب الهلال والخليج

وبهذه النتيجة أصبح رصيد الزعيم 77 نقطة بالمركز الأول بعد تحقيق 25 فوز و2 تعادل ولم يخسر بينما ظل الخليج في المركز التاسع برصيد 34 نقطة حيث فاز خلال 9 مباريات وتعادل بسبعة وهزم بأحد عشر.