هل يغيب الأباتشي؟.. جوميز يستقر على بديل شيكابالا

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة صعبة أمام نظيره فيوتشر، ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مساء اليوم الأحد.

وكان نادي الزمالك قد حقق فوزا ثمينا في مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

- بديل شيكابالا

وتعرض قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، للإصابة بدور برد مما قد يبعده عن خوض مواجهة الإياب مساء اليوم، إلا أن الرأي النهائي لم يتحدد بعد.

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" جوميز يفكر في مشاركة مصطفى شلبي بديلا لشيكابالا أن لم يتمكن من اللحاق بالمباراة".

ويتضمن تشكيل الزمالك المتوقع كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - محمد شحاتة.

الهجوم: أحمد زيزو - مصطفى شلبي - سيف الجزيري.