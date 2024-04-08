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أحمد جودة - القاهرة - يستعد مدرب برشلونة، تشافي، لتقديم مفاجأة لباريس سان جيرمان في مواجهتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غدٍ الأربعاء.

تشافي يجهز خطة مفاجئة قبل مواجهة سان جيرمان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، ينوي تشافي الدفع بتشكيلة هجومية كاملة ضد باريس، لكن بشرط أن يقوم اللاعبون بأداء جيد أيضًا في الجانب الدفاعي للتصدي للتهديدات الباريسية.

من بين اللاعبين الذين يعتزم تشافي الاعتماد عليهم أمام باريس هو رافينيا، لكن في مركز لا يعتبر موقعه الأساسي في الملعب.

يتألق رافينيا عادةً في مركز الجناح الأيمن، لكن تشافي يرغب في استخدامه في الجانب الأيسر للملعب ليتكيف مع الظروف وليكون جزءًا من التشكيلة الأساسية إلى جانب لامين يامال.

ويتمتع رافينيا بقدرات دفاعية وهجومية ممتازة، وقد قدم أداءً مميزًا في مباريات سابقة، وسيكون له دور هام في تقديم المساعدة في الدفاع والهجوم خلال مواجهة باريس.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون يامال جزءًا من الهجوم بجانب روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، وسيتعين عليه التصدي للمنافسة الشديدة من لاعبي باريس مثل نونو مينديز وكيليان مبابي.

بهذه الطريقة، يأمل تشافي في استغلال غياب أشرف حكيمي لصالح برشلونة وتشكيل خطورة هجومية على باريس سان جيرمان في المباراة المرتقبة.