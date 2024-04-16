تعرف على سبب تأجيل مباراة العين والهلال رسميًا

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أحمد جودة - القاهرة - إرجاء مباراة العين والهلال، بعدما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي، في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

كان من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب هزاع بن زايد، لكن تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.

تأجيل مباراة الهلال والعين

نشر نادي العين عبر حسابه الرسمي على موقع (إكس): “بسبب الأحوال الجوية، الاتحاد الآسيوي يؤجل مباراة العين والهلال ليوم غدٍ الأربعاء.. نادي العين يرحب بالقرار ويؤكد حرصه على سلامة الجماهير”.

وأضاف: “المباراة ستقام في الثامنة من مساء الأربعاء بتوقيت الإمارات، والتذاكر المباعة تخول لحاملها حضور المباراة”.

قمة نارية تشهد صراع الهلال والعين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

وتحظى المباراة باهتمام كبير من قبل عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق فوز ثمين يمنحه الأفضلية قبل لقاء الإياب الذي سيقام في ملعب "المملكة أرينا" معقل الهلال السعودي.

ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقه سلسلة انتصارات تاريخية وصلت إلى 34 فوزًا متتاليًا، محطمًا بذلك رقم نيو سانتس الويلزي ليصبح أول فريق في تاريخ كرة القدم يصل إلى هذا الإنجاز.

ويطمح الهلال لمواصلة سجله المميز في دوري أبطال آسيا، حيث يسعى للتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يسعى العين لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2003.

وتشهد المباراة صراعًا قويًا بين نجوم الفريقين، حيث يضم الهلال في صفوفه لاعبين مميزين مثل سالم الدوسري وموسى ماريجا، بينما يعتمد العين على لاعبيه البرازيليين جيسوس سيلفا وجان كارلوس.

وتعد هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات كلا الفريقين، حيث يبحث كل منهما عن حجز مكان في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2024.