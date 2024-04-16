نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يصرح: لا أخاف من ريال مدريد. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي التقديمي الخاص بالمواجهة المرتقبة التي ستجمع السماوي أمام نظيره ريال مدريد في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث جوارديولا عن العديد من الأمور التي تخص فريقه، بجانب العديد من الأمور الأخرى التي تخص المواجهة بينه وبين الملكي.

تصريحات بيب جوارديولا:



وقال بيب جوارديولا في تصريحات صحفية: سيكون الأمر صعبًا للغاية يوم الأربعاء ضد ريال مدريد ولكن في نفس الوقت دعونا نجرب ذلك، دعونا نذهب للقيام بشيء جيد مع فريقنا معًا.

وأضاف: ليس هناك دقيقة واحدة لن نفعل فيها ما يتعين علينا القيام به، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يجب أن نقوم بها من اجل تحقيق الفوز وإظهار الشراسة الهجومية الخاصة بنا أمامهم، نعتقد أننا قادرون على القيام بذلك بكل رغبتنا، أنا لا أخاف من ريال مدريد، لكننا نحترمه كثيرًا. إذا تمكنوا من التغلب علينا غدًا، فسنهنئهم.

وتحدث المدرب الإسباني عن مواجهة الذهاب أمام ريال مدريد، حيث قال: الحقيقة أنا لم أشاهد مباراة الذهاب حتى الآن، من الممكن أن يندهش البعض بسبب هذا، ولكن أنا شعرت أنني في حالة القيام بهذا لم نظهر احترمانا لفريق لوتون تاون الذي واجهناه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل: من المقرر أن أشاهد المباراة اليوم، وأرى ما إذا كانوا سيفاجئوننا بتغيير مراكز اللاعبين، يجب أن ألقي نظرة على هذا.

وعن أنشيلوتي واصل: أعتقد أن كارلو أنشيلوتي بخبرته يمكنه القيام بشيء مختلف، يجب أن نكون مستعدين ولكن في نفس الوقت نفرض أسلوب لعبنا ونحاول الضغط على الخصم.

مدى جاهزية والكر لـ مباراة ريال مدريد

واستكمل المدرب الإسباني بيب جوارديولا تصريحاته بالحديث عن موقف والكر من المشاركة، حيث قال: سأرى في التدريبات، في آخر تدريب أو إثنين كان جيدًا، لا أعرف إذا كان سيتواجد على دكة البدلاء أم لا، اليوم لدينا آخر حصة تدريبية وبعدها سنقرر، بالطبع كايل والكر لاعبًا مهمًا، إمكانيات كايل الكل يعرفها، هو مميز بالفعل.

واختتم جوارديولا تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير مانشستر سيتي قائلًا: أطلب من جميع جماهير الفريق التواجد بشكل كبير في تلك المباراة، أريد أن تكون مواجهة مشتعلة وأن نسبب الضغط على الخصم.