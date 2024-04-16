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أحمد جودة - القاهرة - رفض مسؤولي نادي برشلونة الإسباني رحيل النجم البرازيلي رافينيا إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الميركاتو الصيفي القادم.

برشلونة يرفض رحيل رافينيا لهذا السبب

وهناك العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تسعى للتعاقد مع النجم رافينيا من صفوف نادي برشلونة في الميركاتو المقبل وعلى رأسهم نادي آرسنال.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أنه تم رفض عرض من أحد أندية البريميرليج للتعاقد مع رافينيا من النادي الكتالوني مقابل 60 مليون يورو.

وأوضحت أن مسئولي نادي برشلونة فتحوا الأبواب أمام رافينيا للرحيل في الميركاتو الصيفي القادم ولكن بمقابل الحصول على 80 مليون يورو للموافقة على رحيله.

ويلتقي نادي برشلونة مع نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب مونتجويك الأولمبي.

