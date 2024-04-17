موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الأربعاء 17-4-2024، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد على ملعب "الاتحاد"، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين السيتيزن والميرنجي على ملعب "سانتياجو برنابيو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 3-3.

تبدأ أحداث مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.