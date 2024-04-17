أحمد جودة - القاهرة - فوز تلا وسبورتنج والاوليمبى وتعادل المنصورة في جولة قوية بالقسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة لبحري بدورى القسم الثاني ب عن تعادل فريق المنصورة مع فريق مركز شباب القزازين سلبيًا في لقاء قمة جماهيري.



- فوز فريق صيد المحلة على فريق كفر الشيخ بهدف دون رد سجله حمادة جلال.



- فوز فريق شباب تلا على فريق اتحاد نبروه بهدفين مقابل هدف سجلهما محمود عبد الحفيظ وهشام سرحان لتلا بالشوط الأول واحمد صالح لاتحاد نبروه بالشوط الثاني .



- فوز فريق مالية كفر الزيات على فريق بني عبيد بثلاثية مقابل هدف.



- تعادل فريق بايونيرز مع فريق بلقاس بهدفين لكل منهما.



- المجموعة السادسة

- فوز فريق سبورتنج على فريق الهلال الضبعة بهدفين مقابل هدف تقدم الهلال الضبعة بهدف يوسف عاشور وتعادل رزق عبد الحليم في الشوط الأول وتمكن عبد الرحمن السويسى من تسجيل الهدف الثاني لسبورتنج في الدقيقة 42 من الشوط الثاني.

- فوز فريق الاوليمبي على فريق الحمام بهدف دون رد سجله

عبد الرحمن الدسوقي في الدقيقة 15 من الشوط الثاني

- فوز فريق كوم حمادة على فريق العاب دمنهور بهدفين نظيفين سجلها محمود الشراب ومحمد جمال

- فوز فريق طلائع الاسطول على فريق المجد السكندري بهدف دون رد

- تعادل فريق دلفى مع فريق اسكندرية للبترول سلبيًا

ليهبط فريق اسكندرية للبترول للدوري القسم الثالث

ترتيب للمجموعة الخامسة

1- المنصورة 35 نقطة

2-شباب القزازين 33 نقطة

3- مالية كفر الزيات 31 نقطة

4- بايونير 25 نقطة

5-اتحاد نبروه 25 نقطة

6- صيد المحلة 21 نقطة

7 -كفر الشيخ 19 نقطة

8 -بني عبيد 18 نقطة

9 -بلقاس 10 نقاط

10- شباب تلا 8 نقاط

المجموعة السادسة

1-سبورتنج 32 نقطة

2-الاولمبي 29 نقطة

3-الهلال الضبعه 26 نقطة

4-الحمام 25 نقطة

5-دلفي 23 نقطة

6- العاب دمنهور 23 نقطه

7- المجد السكندري 21 نقطة

8- طلائع الاسطول 21 نقطة

9-كوم حمادة 18 نقطة

10- اسكندرية للبترول 12 نقطة