نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحكم مواجهة إنبي الداخلية بالدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة المصري والداخلية بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهم عصر اليوم الاربعاء في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل إنبى أمام الداخلية

جاء تشكيل إنبي لمواجهة نظيره الداخلية كالتالي: حراسة المرمى: بودي سمير.

الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، أحمد صبيحة، على فوزي، أحمد العجوز.

الوسط: محمد حمدي، يوسف لبيب، رفيق كابو، أحمد يوسف.

الهجوم: أحمد نادر حواش.

تشكيل الداخلية أمام إنبى

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: كيليشي تشيمزي – فانوم ألفريد – محمود صابر – معاذ الحناوي – كريم يحيي.

خط الوسط: إيهاب سمير – شريف دابو – كلفين أكينمولا – إسلام عبد النعيم.

خط الهجوم: أدهم حامد.

ترتيب إنبى والداخلية فى الدورى

ويحتل الفريق البترولى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعد أن خاض 18 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 5 مباريات.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير برصيد 10 نقاط، جمعها بعدما خاض 16 مباراة ولديه مباراة وحيدة مؤجلة، وحقق الانتصار في مباراة وحيدة بجانب تعادله في 7 مباريات وتلقيه 9 هزائم.