نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لموقعة روما وميلان في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن موعد مباراة ميلان وروما وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة ميلان وروما يوم الخميس 18 أبريل 2024 على إستاد اولمبيكو معقل روما وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستقوم قناة beIN sports 3 HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة وسيقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.

وكانت مباراة الذهاب بين ميلان وروما والتي أقيمت على ملعب سان سيرو معقل ميلان قد انتهت بفوز الجيلاروسي بهدف نظيف من توقيع مانشيني.

وبالرغم من تاريخ ميلان الكبير في دوري أبطال أوروبا إلا أنه لم يحصل على بطولة دوري أوروبا من قبل بل لم يصل إلى النهائي طوال تاريخه الأوروبي الكبير ولذلك يطمح الروسونيري في تحقيق اللقب للمرة الأولى له في التاريخ.

وعلى الجانب الآخر، لم يكن روما أسعد حظًا في الدوري الأوروبي ولكن كانت أفضل مشاركاته في موسم 1990-1991 وموسم 2022-2023 عندما استطاع الوصول إلى المباراة النهائية ولكنه خسر على يد كلً من إنتر ميلان وإشبيلية وانتهت مباراة الذهاب لصالح الجيلاروسي بهدف نظيف.