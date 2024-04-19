نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيس ولوريان في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس مع نظيره لوريان مساء اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الدوري الفرنسي بموسمه الجاري 2023-2024.

ويحتضن ملعب أليانز ريفييرا، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي نيس ولوريان اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نيس ضد لوريان في الدوري الفرنسي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة نيس ضد لوريان اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيس ضد لوريان في الدوري الفرنسي

تنقل مباراة نيس ضد لوريان مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4HD، بتعليق المعلق التونسي نوفل باشي.