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أحمد جودة - القاهرة - تعرض بايرن ميونخ لانتكاسة جديدة في سعيه للعثور على مدرب جديد ليحل محل توماس توخيل، الذي يقود الفريق في الموسم المقبل.

ضربة موجعة قوية في بايرن ميونخ بشأن خليفة توخيل ومفاجأة حول البديل المحتمل

سعى النادي البافاري لاستقطاب تشابي ألونسو وجوليان ناجلسمان لخلافة توخيل، لكن محاولاته باءت بالفشل، حيث قرر ألونسو البقاء مع باير ليفركوزن، وناجلسمان مع المنتخب الألماني.

ومن بين الخيارات الأخرى التي تم طرحها، مارتن ديميكليس، الذي سبق له اللعب لبايرن ميونخ بين عامي 2003 و2010، ويشرف حاليًا على تدريب ريفر بليت الأرجنتيني. ومع ذلك، أشار ديميكليس في تصريحات لشبكة "سكاي ألمانيا" إلى أنه "يجب احترام العقود".

يرتبط ديميكليس بعقد مع ريفر بليت حتى نهاية 2025، ما يجعل رحيله عن النادي الأرجنتيني أمرًا معقدًا. قال ديميكليس: "أنا مستعد لتقديم أفضل نسخة من نفسي، وفي اليوم الذي لا أستطيع فيه فعل ذلك، سأكون أول من يرفع يده، بغض النظر عما إذا كان لدي عقد أم لا".

وبالتالي، الاسم الأقرب حاليًا لتولي تدريب بايرن ميونخ هو رالف رانجنيك، الذي تلقى بالفعل عرضًا من النادي البافاري لقيادة الفريق.