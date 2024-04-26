نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف تفاصيل العقد الجديد لـ كوبارسي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن تفاصيل العقد الجديد للمدافع الشاب ب أو كوبارسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة سيقدم عقد جديد للمدافع ب أو كوبارسي من أجل الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة وعدم بيعه لأي نادي.

وأوضحت صحيفة موندو أنه سيتم تقديم عرض لـ كوبارسي لتجديد عقده حتى عام صيف 2029 وحصوله على راتب 4 مليون يورو ابتداءا من الموسم المقبل.

وذكرت أن الراتب الذي سيحصل عليه كوبارسي سيصل إلى 12 مليون يورو في آخر موسم من العقد الموقع في عام 2029.

وذكرت الصحيفة أن العقد سوف يتضمن وجود شرط جزائي بمليار أو نصف مليار يورو، ومن المقرر أن يحسم اللاعب موقفه خلال المرحلة القادمة.