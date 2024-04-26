دوري روشن.. الفتح يفتتح المباراة بتسجيل الهدف الأول في مرمى الهلال

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الفتح في تسجيل هدف المباراة الأول في مرمى الهلال ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتمكن الفتح من تسجيل الهدف الأول عن طريق لوكاس زيلارايان في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة إلى لوكاس زيلاريان من كريستيان تيلو ليصوبها لوكاس بقوة في مرمى بونو الذي فشل في التصدي لها لتسكن مرماه.

وتقام المباراة بين الفريقين حاليًا على أرضية ملعب المملكة آرينا معقل فريق الهلال السعودي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.