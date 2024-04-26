نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوليمبي العراق يحافظ على آمال عرب آسيا في التأهل لباريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن المنتخب العراقي الأوليمبي من قطع بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم دون 23 عاما المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة بعدما تغلب على منتخب فيتنام بهدف دون رد.

هدف اللقاء الوحيد سجله لاعب المنتخب العراقي علي جاسم في الدقيقة 64 من زمن اللقاء من علامة الجزاء وكاد المنتخب العراقي أن يضيف الهدف الثاني بنفس الطريقة ومن ركلة جزاء قبل أن يعود حكام الفيديو وإلغاء قرار حكم اللقاء.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب العراقي نظيره الياباني في مباراة الدور نصف النهائي يوم الإثنين المقبل باستاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي.

جدير بالذكر أن بطولة كأس آسيا دون 23 عاما تستضيفها الدوحة حاليا وتستمر حتى في الفترة من 19 أبريل حتى 3 مايو بمشاركة 16 منتخبا حيث يتأهل المنتخب أصحاب المراكز الثلاث الأولى إلى أوليمبياد باريس بينما يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع الملحق العالمي للتأهل.