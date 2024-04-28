نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يفوز بهدف نظيف على الخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزا صعبا ومهما على نظيره فريق الخليج بهدف دون مقابل في اللقاء القوي الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة النصر والخليج

وبدأت أحداث مباراة النصر والخليج برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل محمد شريف الهدف الأول للخليج في الدقيقة 7 ولكن تم الغاؤه للتسلل وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول للخليج قبل أن يقوم الحكم بالغاءه للتسلل وانتهى الشوط الأول 0/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وقام كاسترو بعدة تغييرات وسجل ايمريك لابورت الهدف الأول والفوز بالمباراة للنصر في الدقيقة 68 وانتهت المباراة 1/0.

ترتيب النصر والخليج

ويحتل العالمي المركز الثاني كوصيفا بجدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة بعد تحقيق 25 فوز وتعادلين وخسر 4 بينما يأتي فريق الخليج في المركز 11 حيث فاز خلال 9 مباريات وتعادل بثمانية وهزم بأحد باثنا عشر.