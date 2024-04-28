نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، إيجابيًا مع نظيره فريق أستون فيلا، بهدفين لمثلهما، في الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حيث سجل في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول؛ اللاعب كالاجير مدافع فريق تشيلسي هدف ذاتي لصالح أستون فيلا.

وأحرز اللاعب روجرز نجم فريق أستون فيلا، الهدف الثاني في شباك تشيلسي، في الدقيقة 42 من الشوط الأول، بتمريرة من ماتي كاش.

وسجل نوني مادويكي لاعب فريق تشيلسي الهدف الأول في مرمى أستون فيلا في الدقيقة 62 بتسديدة رائعة.

وتعادل اللاعب كونور جالاجير نجم فريق تشيلسي، بالهدف الثاني في أستون فيلا، في الدقيقة 81 من الشوط الثاني، بتمريرة من مادويكي.

وبهذه النتيجة، وصل رصيد فريق أستون فيلا إلى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، بينما جاء تشيلسي في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة.