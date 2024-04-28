الرياضة

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. صلاح يشتبك مع كلوب وتعادل تشيلسي وعبدالمنعم يفسر لقطته

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. صلاح يشتبك مع كلوب وتعادل تشيلسي وعبدالمنعم يفسر لقطته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

مشادة قوية بين محمد صلاح ويورجن كلوب في مباراة وست هام

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خل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في مشادة كلامية مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز خلال مباراة الفريق أمام وست هام.

وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة قرر يورجن كلوب الدفع بمحمد صلاح كبديل في المباراة التي تقام حاليا ضمن مباريات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

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 أبو تريكة يلقن محمد صلاح درسًا قاسيًا

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علق محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية ومحلل قنوات بي إن سبورت القطرية، على الصدام الأخير الذي نشأ بين محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومدربه الألماني يورجن كلوب، خلال مواجهة وست هام.

وانتهت مباراة ليفربول ووست هام، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

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تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

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سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق أستون فيلا، بهدفين لمثلهما، في الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي فريق أستون فيلا، الذي نجح في تسجيل هدف مبكر.

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احتفال مثير للجدل.. أول تعليق من محمد عبد المنعم يكشف مفاجأة

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علق محمد عبد المنعم مدافع النادي على لقطته المثيرة للجدل، عقب هدفه الأول في شباك مازيمبي الكونغولي.

كان المارد الأحمر قد تفوق بثلاثية نظيفة على حساب مازيمبي ليضمن التأهل للنهائي الخامس على التوالي.

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باريس سان جيرمان يؤجل تتويجه بلقب الدوري الفرنسي بالتعادل مع لوهافر

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، إيجابيًا أمام نظيره لوهافر بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "بارك دي برانس"، وذلك في إطار الجولة الـ31 من بطولة الدوري الفرنسي 2023-2024.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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