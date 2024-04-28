نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام غالي يتحدث عن حقيقة تسببه في رحيل عبدالحفيظ.. ومثله الأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام غالي، نجم الكرة المصرية السابق، أن الثلاثي حسن شحاتة وشوقي غريب وحسام البدري مقربين للغاية ولا يستطيع أن يفرق بينهم.

حسام غالي يكشف مثله الأعلى

وواصل، أن الأمريكي برادلي من أكثر المدربين الذي استمتع بالتدريب معهم مؤكدا أن علاقته بجوزيه رائعة ويحبه رغم وجود بعض الأزمات بينهم.

وقال حسام غالي خلال تصريحات تلفزيونية، أن يبدأ عبد الحفيظ من أنجح مديري الكرة رافضًا الرد علي أي أمور حول أنه السبب في رحيله وأنه يتعرض للظلم كثير.

وأكد، أن حازم إمام مثله الأعلى، وتعرض للظلم لأن الكل يضعه وحده في الأمام ولكن لا يجب أن يتحمل شخص واحد كل هذه الازمات، وأنه ليس هناك تواصل بقوة مثل الأول مع شريف اكرامي، مؤكدا أن ميدو من اقرب الأشخاص له ومتعب من افضل الناس الذي تعامل معه.

واختتم، أن الثلاثي حسن حمدي ومحمود الخطيب ومحمود طاهر رؤوساء الأهلي كلهم أشخاص قدموا الكثير للنادي.