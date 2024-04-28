تعثر جديد لليفربول في البريميرليغ

تعثر جديد لليفربول في البريميرليغتعقدت آمال ليفربول بإحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد سقوطه بفخ التعادل على أرض وست هام يونايتد بهدفين لمثلهما، يوم السبت، في المرحلة 35 من "البريميرليغ".

وبإخفاقه الرابع في آخر خمس مباريات، بات رصيد ليفربول (75 نقطة)، على بعد نقطة من مانشستر سيتي الثاني الذي لعب مباراتين أقل، ويلتقي يوم غد الأحد مع نوتنغهام فوريست السابع عشر، ونقطتين عن المتصدر أرسنال الذي يحل ضيفا توتنهام في مباراة قوية.

وتقدم وست هام بهدف لجاريد بوين في الدقيقة (43)، قبل أن يعدل ليفربول النتيجة عبر الاسكتلندي أندي روبرتسون في الدقيقة (48) ثم تقدم بهدف عكسي للحارس الفرنسي ألفونس أريولا بالخطأ في مرماه في الدقيقة (65)، بيد أن المخضرم ميكايل أنتونيو حرم ليفربول من النقاط الثلاث بعدما سجل التعادل لوست هام في الدقيقة (77).

وفي بقية المباريات، تعادل استون فيلا مع تشلسي بهدفين لمثلهما، ليرفع استون فيلا رصيده الى النقطة 67 في المركز الرابع فيما وصل تشلسي الى النقطة 48 في المركز التاسع.

وتعادل مانشستر يونايتد مع بيرنلي بهدف لمثله، ليرفع مانشستر رصيده الى 54 نقطة في المركز السادس، متقدما بفارق نقطة فقط أمام نيوكاسل يونايتد الذي حكم على شيفيليد يونايتد صاحب المركز الأخير بالهبوط رسميا، بعدما فاز عليه بخمسة أهداف لهدف.

وحقق إيفرتون فوزه الثالث تواليا على حساب ضيفه برنتفورد بهدف دون رد.

ورفع ايفرتون رصيده الى 36 نقطة، متقدما الى المركز الخامس عشر على حساب برنتفورد الذي تراجع للمركز السادس عشر.

وفي مواجهة بين فريقين ضمنا مواصلتهما المشوار بين الكبار، تعادل الجاران فولهام وكريستال بالاس بهدف لمثله.