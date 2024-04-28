فكري صالح: الزمالك قادر على تخطي دريمز والتأهل لنهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد فكري صالح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على تخطى عقبة دريمز والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

فكري صالح: الزمالك يستطيع تجاوز دريمز

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "عودة الثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح وعمر جابر تزيد من فرص الزمالك في تحقيق الفوز على الفريق الغاني والعودة بـ بطاقة التأهل من كوماسي".

وأضاف: "كنت أتمنى تواجد شيكابالا في اللقاء ولكن له دور تحفيزي خارج الملعب قبل المباراة مع زملائه اللاعبين".

ويستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني مساء غدًا الأحد، باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.