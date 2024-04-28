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أحمد جودة - القاهرة - سيكون بايرن ميونخ محملًا بمشاعر الانتقام عندما يواجه ضيفه ريال مدريد في كلاسيكو أوروبا، الثلاثاء المقبل، ضمن جولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مشاعر الانتقام تحفز لاعبي بايرن ميونخ قبل موقعة ريال مدريد

على الرغم من أن الفريق البافاري كان يشكل تحديًا كبيرًا لريال مدريد في الماضي، إلا أن الميرينجي قلب الموازين في المواجهات الثلاث الأخيرة بين الفريقين، التي جرت جميعها في دوري أبطال أوروبا.

حيث حقق ريال مدريد انتصارات حاسمة على بايرن ميونخ في نصف نهائي نسخة (2013-2014)، وأقصى الفريق الألماني من ربع نهائي (2016-2017)، ثم نصف نهائي (2017-2018).

وبذلك أصبح ريال مدريد يشكل عقدة لبايرن ميونخ في السنوات الأخيرة، مما يضع الفريق البافاري تحت ضغوط كبيرة للانتقام في المواجهة القادمة، حيث يسعى لاستعادة كبريائه في الكلاسيكو الأوروبي المرتقب، بين الريال الحاصل على لقب دوري الأبطال 14 مرة، والفريق البافاري الذي فاز بالبطولة 6 مرات.