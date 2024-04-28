نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد 28- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين.

وتشهد أبرز مباريات اليوم الأحد في بطولة الدوري الإيطالي مواجهة فريق إنتر ميلان مع نظيره فريق تورينو ظهر اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف.

كما يلتقي فريق روما مع نظيره فريق نابولي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد 28- 4- 2024

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد:-

1. إنتر ميلان، 86 نقطة.

2. ميلان، 70

3. يوفنتوس، 65

4. بولونيا، 62

5. روما، 58

6. أتالانتا، 54

7. لاتسيو، 52

8. نابولي، 49

9. فيورنتينا، 47

10. تورينو، 46

11. مونزا، 44

12. جنوى، 39

13. ليتشي، 32

14. كالياري، 32

15. أودينيزي، 28

16. هيلاس فيرونا، 28

17. إمبولي، 28

18. فروزينوني، 27

19. ساسولو، 26

20. ساليرنيتانا، 15