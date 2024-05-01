نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الاتحاد والهلال بكأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نهائي البطولة المحلية بعد الفوز على غريمه التقليدي الاتحاد بهدفين نظيفين في اللقاء القوي المثير الذي جمعهم بستاد الجوهرة المشعة منذ قليل ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك "خادم الحرمين الشريفين".

ملخص أهداف مباراة الهلال والاتحاد

وسجل ميشيل ديلجادو الهدف الأول صنعه له مالكوم في الدقيقة 25.

وعادل عبدالرزاق حمدلله النتيجة للاتحاد في الدقيقة 68 من تمريرة رائعة لأحمد الغامدي.

وسجل سعود عبد الحميد هدف رائع للزعيم في الدقيقة 81 صنعه له محمد البريك وانتهت المباراة 2/1.