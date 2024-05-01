نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشوكا إلى نهائي دوري أبطال الكونكاكاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح باتشوكا، بقيادة المدرب الأوروجوائي جييرمو ألمادا، في الفوز 2-1 على مواطنه أمريكا، بطل المكسيك، للتأهل لنهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف.

باتشوكا إلى نهائي دوري أبطال الكونكاكاف

تقدم باتشوكا بهدفين مبكرين في الربع ساعة الأولى من عمر اللقاء، سجلهما كل من إميليو رودريجيز (ق12) والكولومبي نيلسون ديوسا (ق14).

وقلص أمريكا النتيجة بتسجيله لهدف (ق23) من خلال هنري مارتن، لكنه فشل في إكمال الانتفاضة رغم سيطرته على الكرة خلال شوط المباراة الثاني، حيث كان قريبا من تسجيل هدفه الثاني لكن الحارس لويس مالاجون نجح في التصدي لتسديدتين خطيرتين من ديوسا (ق47 وق78).

ويبحث باتشوكا عن لقبه السادس في تاريخ كأس الأبطال، وسيواجه في النهائي الفائز من مواجهة مونتيري المكسيكي وكولومبوس كرو الأمريكي.

