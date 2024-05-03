نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب مفاجئ وراء استبعاد المثلوثي من قائمة الزمالك أمام سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إراحة التونسي حمزة المثلوثي مدافع الأبيض من مباراة سموحة، المقرر لها في السابعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

استبعاد المثلوثي لتجهيزه لمواجهة نهضة بركان

يأتي قرار الجهاز الفني بسبب إرهاق اللاعب، ومن أجل تجهيزه بشكل أفضل لمباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم 12 مايو الجاري في المغرب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد رفاعي - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" - سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر - إبراهيما نداي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.