نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يكيل المديح لـ جوميز ويؤكد: سيحقق الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، أن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يسير بشكل رائع خلال الفترة الأخيرة مع الفارس الأبيض.

إبراهيم سعيد: جوميز قادر على تحقيق نجاحات مع الزمالك

وقال إبراهيم سعيد عبر برنامجه "بلس 90" المُذاع على قناة النهار: "جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يستطيع النجاح مع الفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة وتحقيق كأس الكونفدرالية".

وأضاف: "أتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك يظل داعم للمدرب ويظل داعم لكل ما يرغب به المدير الفني من رحيل واستقدام لاعبين".

وأتم نجم الزمالك السابق، قائلًا: "جوميز قادر على تحقيق النجاح مع الزمالك".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة سموحة ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز في لقاء قوي بين الفريقين يوم الأحد المقبل.