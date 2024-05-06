نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو مباريات الدوري الإيطالي في معرفة ترتيب هدافي الكالتشيو قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين التي ستكون ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين.

وتقام مبارتان اليوم الإثنين، حيث يواجه ساليرنيتانا نظيره أتلانتا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً يقابل فريق نابولي نظيره أودينيزي.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين

يحتل لاوتارو مارتينيز صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 23 هدف، ويأتي دوشان فلاهوفيتش في المركز الثاني برصيد 16 هدف، فيما يأتي اوليفيه جيرو في المركز الثالث برصيد 14 هدف.

لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان: 23 هدف.

دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس: 16 هدف.

اوليفيه جيرو، ميلان: 14 هدف.

ألبرت جودموندسون، جنوي: 14 هدف.

فيكتور أوسمين، نابولي: 14 هدف.

هاكان تشالهان أوجلو، إنتر ميلان: 13 هدف.

باولو ديبالا، روما: 12 هدف.

روميلو لوكاكو، روما: 12 هدف.

دوفان زاباتا، تورينو: 12 هدف.

ماركوس تورام، إنتر ميلان: 12 هدف.