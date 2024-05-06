نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يواصل مطاردة بيراميدز بفوز مثير على طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

المصري يفوز على طلائع الجيش

سجل هدف النادي المصري، حارس مرمي طلائع الجيش محمد شعبان بهدف ذاتي في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وأحرز الهدف الثاني للنادي المصري صلاح محسن في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة؛ يرتفع رصيد المصري رصيد 38 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر بينما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

وجاء تشكيل المصري في مواجهة طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

محمود جاد خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد

كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد خط الوسط: حسين فيصل، محمود حمادة، معتز زدام، ميدو جابر

حسين فيصل، محمود حمادة، معتز زدام، ميدو جابر خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن

فيما ضمت قائمة البدلاء؛ عصام ثروت، محمد طارق، عمرو سعداوي، ايزي ايميكا، حسن علي، غيلاس جناوي، سمير فكري، عبد الرحيم دغموم، والناشئ أحمد أبو الفتح شرف.

وانطلقت صافرة هذه المباراة في السابعة مساء اليوم الأثنين على ملعب ستاد الجيش برج العرب.

ونقلت هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع الدوري المصري الممتاز.