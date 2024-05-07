نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقتان يريدهما تشافي في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، يريد التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي يديد تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال الميركاتو الصيفي من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة الإسبانية، بأن تشافي طالب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بحسم التعاقد مع صفقتين من بين هؤلاء الأسماء التالية "كفاراتسخيليا جناح نابولي الإيطالي، داني أولمو لاعب لايبزيج الألماني، نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو الإسباني".

يذكر أن برشلونة فشل في حصد أي بطولة خلال الموسم الجاري، حيث خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى خسارته لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد، كذلك الفشل في التتويج بكأس ملك إسبانيا.