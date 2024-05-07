الوحدات إلى ربع النهائي بعد فوزه على مغير السرحان

انت الأن تتابع خبرالوحدات إلى ربع النهائي بعد فوزه على مغير السرحان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل فريق الوحدات إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن لكرة القدم، بعد فوزه على فريق مغير السرحان بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت، الإثنين، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء في لقاء ثمن النهائي من البطولة.

وسجل هدف الوحدات لاعبه مهند أبو طه في الدقيقة 41 من المباراة.

وكان فريق سحاب حقق مفاجأة بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعد فوزه على فريق الفيصلي بفارق الركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.